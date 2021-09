– Det er fornuftig at renten settes opp. Den anslåtte rentebanen vil ha enorm påvirkning på boligprisutviklingen, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, ifølge en melding.

Som ventet økte Norges Bank styringsrenten til 0,25 prosent på rentemøtet torsdag, og varslet høyere rentebane. Beslutningen var enstemmig.

Norges Bank sier at renten «mest sannsynlig» vil bli satt opp igjen i desember. Norges Bank signaliserer videre at renten vil nærme seg 1,75 prosent fra midten av 2024.

Et tydelig signal

– Dette er et tydelig signal om at norsk økonomi ikke trenger nullrente. Det er 93.000 ledige stillinger og regionalt nettverk melder om flaskehalser i produksjon, sier Frengstad Bjerknes.

Sannsynligvis føler sentralbanken ifølge sjeføkonomen at de allerede er litt på etterskudd og Øystein Olsen vil ha i gang normaliseringen før han trer tilbake.

Han mener økonomien som helhet betaler en stor langsiktig pris når boligprisene stiger 10-15-20 prosent med påfølgende gjeldsvekst.

– Prisen for det er svekket finansiell stabilitet, vekstevne og dessverre vanskeligere adgang til boligmarkedet for fremtidige generasjoner, sier han videre.

Stor betydning

Frengstad Bjerknes mener den varslede renteoppgangen vil få stor betydning for boligprisutviklingen.

– Nullrenten har skapt og forsterket ubalansen mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. Forskning anslår at en renteendring på ett prosentpoeng kan bety så mye som 14 prosent på boligprisutviklingen, sier han.

Settes renten opp med 1,75 prosent, indikerer det en langsiktig demper på boligprisene på om lag 24 prosent, kontra et alternativ med nullrente inn i evigheten, ifølge sjeføkonomen. Eller om lag én million kroner på gjennomsnittlig omsatt bolig til rundt fire millioner.

– Det betyr ikke at boligprisene nødvendigvis skal falle. Renteøkningene kommer fordi det går bedre i norsk økonomi og økt kjøpekraft. Men renten er altså altfor lav gitt både dagens økonomiske situasjon og utsiktene som Norges Bank presenterte i dag. Normalisert rente er derfor gode nyheter for alle som skal inn eller kjøpe seg opp i boligmarkedet i årene som kommer, sier sjeføkonomen.

Dagens renteøkning på 0,25 prosentpoeng koster 1.950 kroner i året etter skatt pr. million i lån – eller om lag 8.000 kroner for et lån på fire millioner. Dersom Norges Bank følger planen og øker renten til 1,75 prosent innen 2024 vil kostnaden på et boliglån på fire millioner ha økt med om lag 56.000 i året.

– Det er klart at, gitt at det gjennomføres, vil legge en betydelig demper på boligprisveksten, sier Frengstad Bjerknes.