Øystein Olsen: – Det føles bra å heve renten

Utsikter til høyere lønnsvekst og den svake kronekursen er de viktigste faktorene for oppjustering av rentebanen.

Det sier direktør for pengepolitikk i Norges bank, Ole Christian Bech-Moen, under pressekonferanse i forbindelse med dagens renteannonsering fra Norges Bank.

Norges Bank skrur opp styringsrenten i Norges Bank til 0,25 prosent hvilket var bredt ventet og blir dermed den første av G10-landene til å heve renten.

– Det føles bra å heve renten, og det føles godt at den norske økonomien er på vei mot en normalisering, sier sentralbanksjef Øystein Olsen rett etter renteannonseringen.

Rentebanen

Samtidig skrur sentralbanken opp rentebanen sammenlignet med juni.

– Mye av grunnen til at det er utsikter for høyere lønnsvekst enn normalt handler om at vi ser høyere press i arbeidsmarkedet sammenlignet med i juni. Knapphet på arbeidskraft preger produksjonen, og regionalt nettverk viser at det er vanskelig for bedriftene å finne riktig arbeidskraft, sier Bech-Moen.

Han forklarer at Norges Bank tror mye av grunnen til det observerte «mismatchen» omhandler at det fortsatt er vanskelig å få tak i utenlandske ansatte. Det anslås en normalisering av situasjonen innen 2024, men banken ser like fullt en risiko for at presset kan vedvare.

– I anslagene har vi lagt til grunn at koblingen mellom ledige og arbeidsledige vil normaliseres i løpet av prognoseperioden, men det er en risiko for at dette vil ta lenger tid, sier Bech-Moen.

Den norske kronen styrkes etter renteannonseringen, og EURNOK-krysset handler på 10,08 kroner pr euro. Samtidig koster en dollar 8,59 norske kroner.