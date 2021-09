Bank of England har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,1 prosent. På forhånd var det ventet en uendret rente på 0,1 prosent.

Beslutningen var enstemmig, også dette i tråd med forventningene.

Samtidig har den britiske sentralbanken videreført rammen for sine verdipapirkjøp på 895 milliarder pund, som ventet. Her stemte syv medlemmer i sentralbankens pengepolitiske komité for, mens to stemte imot. Michael Saunders og Dave Ramsden ville redusere de kvantitative lettelsene.

Sentralbankens inflasjonsmål er på 2,0 prosent. Inflasjonen ligger nå på 3,2 prosent, og ventes å øke til over 4 prosent på kort sikt, løftet av blant annet energiprisene. På mellomlang sikt ventes den imidlertid å falle mot 2 prosent.

Tidligere torsdag har Norges Bank besluttet å høyne styringsrenten igjen , etter kuttet til null i mai i fjor – som første av verdens større vestlige sentralbanker etter coronakrisen.