Det sier sentralbanksjef Øystein Olsen til TDN Direkt på spørsmål om hvor ille den såkalte «energikrisen» må bli før sentralbanken griper inn.

– Vi bruker ikke ordet energikrise, men vi har definitivt fått med oss de høye energiprisene, både hva gjelder strøm og gass. Våre anslag viser at energiprisene trolig vil være høye en stund fremover, men at en rekke drivere vil medføre at de kommer godt ned over prognoseperioden, sier Olsen.

Han forklarer at inntil energiprisene kommer ned på et normalt nivå vil de høye prisene virke inn på husholdningers reelle inntekter.

– Samtidig medfører den ellers sterke veksten i norsk økonomi og den høye andelen oppsparte midler norske husholdninger har at husholdningene samlet sett ha god råd fremover, sier Olsen.

Det fremkommer samtidig av sentralbankens prognoser at norske husholdninger vil øke konsumet med 3-4 prosent i inneværende år, og vesentlig enda mer neste år.

Olsen er imidlertid klar på at dersom strømprisene slår inn i høyere lønnsvekst, og dermed trigger en lønnsprisspiral – da er det grunn for en sentralbank å reagere.

– Men hvis det ikke skjer, hvilket er det vi tror mest på, ser vi gjennom de høye energiprisene i anslagene våre, sier Olsen.

Han understreker at sentralbanken estimerer at inflasjonen vil holde seg rundt målet på 2 prosent fremover.