ESB-topper mener inflasjonsanslag er for lave

Den europeiske sentralbank gjør seg nå klar for at inflasjonen vil overgå sentralbankens allerede oppjusterte estimater, som igjen vil legge veien klar for å avslutte deres PEPP-program (Pandemic Emergency Purchase Programme) i mars, melder Reuters torsdag og viser til samtaler med åtte medlemmer av ESB-rådet som ikke vil bli navngitt.

Ifølge kilder vil høy inflasjon i euroområdet styrke årsakene til å avslutte PEPP-kjøpene i mars, men samtidig er flere av beslutningstagerne åpne for økte kjøp gjennom APP-programmet for å unngå en stuplignende effekt i eiendelskjøp.

Reuters-kilder sier at noen beslutningstagere oppgir at de kan leve med en høyere kjøpstakt i APP-programmet, for eksempel 40 milliarder euro pr. måned mot de nåværende 20 milliardene, men det bør da kombineres med en klar sluttdato.

Andre anslår imidlertid at 40 milliarder euro i måneden er for mye gitt at statlige gjeldsutstedelser trolig vil falle kraftig neste år.