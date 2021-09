Nedtur for Chicago Fed

Chicago Fed-indeksen viser en nedgang fra pluss 0,53 poeng i juli til pluss 0,29 poeng i august.

Indeksen er en månedlig indeks som viser USAs generelle økonomiske aktivitet og tilknyttede inflasjonspress. Den er basert på 85 månedlige aktivitetsindikatorer innen produksjon og inntjening, sysselsetting, arbeidsledighet og arbeidstimer, privat forbruk og boligmarked samt salg, ordrer og lagerstatus.

Positiv verdi for Chicago Fed-indeksen antyder vekst over trend, negativ indeksverdi indikerer vekst under trend.

