Torsdag satte Norges Bank styringsrenten opp til 0,25 prosent, det sa sentralbanksjef Øystein Olsen at han syntes var deilig å kunne gjøre. Han varslet også at planen er å øke den på nytt i desember.

Fredag har flere av de store bankene meldt at de øker boligrenten tilsvarende, først ut var DNB.

På spørsmål fra Finansavisen om hva han tenkte om styringsrentens eventuelle effekt på boligprisene svarte sentralbanksjefen:

– Det er helt klart at boligprisene har steget til et ganske høyt nivå. Vi må ha is i magen med tanke på at boligprisene også kan svinge ned, det er noe vi har håndtert før, sier Olsen.

– Folk er forberedt

Påtroppende sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken virket heller ikke veldig bekymret da han gjestet Økonominyhetene denne uken.

– Vi har sett at folk allerede har begynt å forberede seg på at renten skal opp. Det siste halve året har vi hatt en ganske flat utvikling i boligprisene, sier Gonsholt Hov.

Fremover tror han boligprisene vil få drahjelp av lønnsveksten.

– Hadde det bare vært renten som skulle opp ville jeg sagt at boligprisene skulle ned, men lønnsveksten stiger samtidig. Ser du på den akkumulerte effekten av det tror jeg vi kommer til å se en moderat, positiv boligprisvekst fremover, sier Gonsholt Hov.

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen er, ikke overraskende, av en helt annen oppfatning:

– Det er prematurt, da vi fremdeles har krisetiltak i finanspolitikken, sa Andreassen torsdag.