Forrige uke blusset debatten rundt det amerikanske gjeldstaket opp for alvor, ettersom USA vil stange i taket et stykke ut i oktober, ifølge finansminister Janet Yellen.

– Det er svært viktig at gjeldstaket blir hevet i tide, slik at USA kan betale sine regninger når de forfaller. Ikke å betale er noe det ikke er mulig å tenke på, sa sjefen for Federal Reserve, Jerome Powell, i forrige uke i forbindelse med rentemøtet.

Det begynner dermed å haste for å få godkjent en finansieringsplan for statens utgifter, men republikanerne i Senatet har så langt nektet å samarbeide om å heve taket. Representantenes hus har vedtatt å suspendere gjeldstaket til etter valget neste år.

Deadline på torsdag

For den offentlige finansieringen er det deadline for en enighet på torsdag.

«Dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen, kan vi få en delvis offentlig nedstengning på fredag. Men det er en mulighet at partene lander en midlertidig finansieringsløsning, samtidig som utfordringene med gjeldstaket sparkes videre nedover veien», skriver Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten mandag.

Beslutningen kan få innvirkning på Feds tydelige plan om å trappe ned verdipapirkjøpene fremover, hvis økonomien bedrer seg i det tempoet sentralbanken antar.

«Ut ifra Powells uttalelser under pressekonferansen sist uke, holder det at den kommende arbeidsmarkedsrapporten er «god nok». Med mindre den blir en ny skuffelse – jamfør de overraskende svake tallene for august, ligger det an til nedtrapping i november», mener Handelsbanken.

Arbeidsmarkedstallene legges frem neste fredag, men uro rundt offentlig finansiering og gjeldstaket kan utsette nedtrappingsplanene.