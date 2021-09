Bankkortene fikk kjørt seg under gjenåpningen

Halvannet år med sosial avstand er nå over og lørdag var det mange festsultne nordmenn som jublet og feiret at de endelig kunne leve tilnærmet som før igjen.

TietoEVRY kan melde om nesten 9 millioner transaksjoner både fredag 23. september og lørdag 24. september. På det mest hektiske lørdag kveld var det 260 transaksjoner pr. sekund. Det er 7 prosent høyere enn beste dag i julehandelen i fjor, og 23 prosent høyere enn årets påskehandel. Julaften og onsdag før en lang påskehelg er normalt de mest aktive handledagene i Norge.

Gjenåpningen av Norge den 24. september er på nivå med de beste dagene vi hadde før pandemien, melder TietoEVRY.

– Allerede fredag 23. september var det høye volumer, så det er tydelig at flere fylte litt ekstra på i handlekurven for å kunne kose seg denne helgen. I tillegg har bestilling av flybilletter, og annen netthandel bidratt til veksten, sier Mario Blazevic, direktør for kortvirksomhet i TietoEVRY.

– Vi har generelt sett en stigende trend i kortbruken etter sommerferien. Dette reflekterer at vi har fått en gradvis åpning i takt med lavere smitte, og at det generelt sett går bedre i norsk økonomi nå. Selv om det er varslet renteøkninger så tror vi ikke dette vil legge noen stor demper på handelen utover høsten, legger han til.

I fjor så vi en betydelig økning i netthandelen, spesielt drevet av smittesituasjonen.

– Det blir spennende å følge årets Black Friday – vi ser at netthandel vil fortsette veksten, men på kort sikt er det nok mange som også ønsker seg en tur i butikken, sier Blazevic.