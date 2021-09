Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene falt 3,8 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det er den største nedgangen i indeksen siden desember 2020. August var også den tredje måneden på rad med fall.

Den største årsaken til fallet var ifølge SSB et stort fall i dagligvarehandelen, står for rundt 39 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Dagligvarebransjen hadde fra juli til august en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum på 5,8 prosent.

– Nedgangen for dagligvareforretningene nå har antagelig sammenheng med gjenåpningen av samfunnet, som gjør at flere spiser ute på restauranter og i kantiner. I tillegg er det blitt lettere å dra over grensa til Sverige for å handle, sier førstekonsulent i SSB, Marie Skjeldås, i en kommentar.

I tillegg til dagligvarer, var også omsetningen av drivstoff, samt sportsutstyr, med på å trekke ned indeksen. På motsatt side økte omsetningen av klær i august.

Endringer reverseres

Coronapandemien og tilhørende restriksjoner har siden mars i fjor bidratt til at nordmenn har brukt mindre penger på kjøp av tjenester og mer på varekonsum, i tillegg til økt handel i Norge.

– Endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene som var før pandemien. I takt med at samfunnet nå åpnes helt opp forventer vi at deler av disse endringene reverseres, sier Skjeldås.