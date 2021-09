Kamp om statsfinanser og reformer i Kongressen

President Joe Bidens store infrastrukturprogram og programmer for sosiale reformer nærmer seg endelig avstemning i Representantenes hus og Senatet. Den totale prislappen er på flere tusen milliarder dollar.

Samtidig må mer presserende problemer løses. Et flertall må stille seg bak et budsjett som sikrer fortsatt finansiering av statsapparatet. Skjer ikke det, kan deler av det måtte stenges ned.

Enda større konsekvenser kan det få hvis det ikke blir enighet om å øke USAs gjeldstak enda en gang. Det vil sende sjokkbølger gjennom økonomien og finansmarkedene hvis USA ikke klarer å oppfylle sine finansielle forpliktelser. Finansminister Janet Yellen har advart mot «katastrofale konsekvenser» hvis det skjer.

Første forsøk på å heve dette taket ble stanset natt til tirsdag. Demokratene vil trolig prøve på nytt senere i uka, men de har en mektig motstander.

Sier nei

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell har helt avvist å øke eller sette til side gjeldstaket hvis det også innebærer at Biden får gjennom ambisiøse politiske reformer.

Demokratene svarer på sin side med at de samarbeidet med Republikanerne om å øke gjeldstaket selv når tidligere president Donald Trump drev politikk de ikke støttet, som byggingen av et grensegjerde mot Mexico.

De legger nå press på Republikanerne ved å knytte sammen spørsmålet om gjeldstaket og finansieringen av statsapparatet. McConnell vil behandle de to spørsmålene hver for seg.

Store planer

Bidens planer er ambisiøse: Gratis barnehage og subsidier for småbarnsfamilier. Støtte til tannpleie og høreapparater for eldre gjennom Medicare. Forbedringer av infrastrukturen i alle delstater.

Lykkes han, kan det bli et avgjørende øyeblikk i hans presidentperiode. Men enkelt blir det ikke. Republikanerne er lite villige til gi ham politiske seire. Biden selv trekker veksler på mange tiårs erfaring i Kongressen og ringer selv rundt for å forsøke å påvirke representantene.

Da han fikk en påfyllingsdose coronavaksine mandag, bekreftet Biden at han samme kveld og også tirsdag skulle ha samtaler for å forsøke å bringe prosessen videre.

– Du kjenner meg, jeg er født optimist. Vi skal få dette gjort, sa Biden.

Hjelp fra Representantenes hus

Demokratene har flertall i begge kamrene i Kongressen, men i Senatet er det hårfine marginer. Partiet er avhengig av visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme for å få flertall.

Da kan motstand fra eget parti bli tungen på vektskålen. To demokratiske senatorer, Joe Manchin fra West Virginia og Arizonas Kyrsten Sinema, har signalisert at infrastrukturpakken på 3.500 milliarder dollar er for stor.

I Representantenes hus er speaker Nancy Pelosi godt i gang med å kutte kostnader i de gigantiske pakkene, slik at Demokratene kan vinne over interne motstandere. Hun har bedt partifellene gjøre vanskelige valg.

Biden mener på sin side at nettokostnaden for velferdstiltakene og klimatiltakene er null, ettersom de skal finansieres av skatteøkninger. Planen er å øke selskapsskatten fra 21 prosent til 26,5 prosent for bedrifter med omsetning på over 5 millioner dollar i året, og økning av inntektsskatten for inntekter over 400.000 dollar i året.