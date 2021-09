På randen av kollaps: – Følgene vil bli dramatiske

Det ble en blodrød børsdag globalt tirsdag.

Oslo Børs falt 0,69 prosent, mens de danske, finske og svenske børsene falt henholdsvis 2,5, 2,7 og 2,4 prosent. Litt lenger sør trakk DAX-indeksen i Tyskland ned 2,09 prosent, FTSE 100 falt 0,5 prosent, mens DJ-indeksen i Frankrike endte opp 0,11 prosent.

Onsdag følger de asiatiske børsene etter og faller tungt.

I USA var det også sur stemning. Dow Jones endte ned 1,63 prosent, S&P 500-indeksen svekket seg 2,04 prosent, mens Nasdaq fikk enda mer juling og raste 2,83 prosent.

Handelsbanken peker på flere årsaker til den negative utviklingen.

Det har blant annet kommet flere haukete signaler fra sentralbankene i det siste, da spesielt rentebeskjedene fra både Fed og BoE. I tillegg er det økt bekymring rundt hvor sterk den globale gjeninnhentingen vil være, ikke bare knyttet til smittetall, mens også økt uro rundt den kinesiske veksten og energiprisene.

«Inflasjonspresset ser dessuten ut til å være både sterkere og vare lenger enn antatt», skriver Handelsbanken i rapporten.

Nærmere krise i USA

Forrige uke blusset debatten rundt det amerikanske gjeldstaket opp for alvor, ettersom USA vil stange i taket et stykke ut i oktober, ifølge finansminister Janet Yellen.

– Det er svært viktig at gjeldstaket blir hevet i tide, slik at USA kan betale sine regninger når de forfaller. Ikke å betale er noe det ikke er mulig å tenke på, sa sjefen for Federal Reserve, Jerome Powell, i forrige uke i forbindelse med rentemøtet.

Gjeldskrisen har nå gått så langt at hvis ikke de folkevalgte i USA ikke blir enige på fredag må USA stenge offentlige kontorer. Hvis Kongressen ikke hever gjeldstaket om rundt to uker vil USA heller ikke være i stand til å betale forpliktelsene.

Det siste har aldri skjedd før.

«Vi regner, i likhet med de fleste andre, med at gjeldstaket enten suspenderes eller heves. Men det er likevel en halerisiko for at så ikke skjer; som i så fall vil innebære et amerikansk mislighold», mener Handelsbanken.

«Følgene av det vil bli dramatiske, noe både Yellen og Powell understreket igjen i går», står det videre.

Tidligere enn antatt

Det at USAs finansminster Janet Yellen nå hevder at Finansdepartementet vil gå tom for penger innen 18. oktober var noe tidligere enn hva markedet antok, og førte derfor til den relativt sterke renteoppgangen tirsdag. Det var en av triggerne til børsfallet.

I tillegg hjelper det ikke på stemningen at det nok en gang tikket inn svake tall for konsumenttilliten i USA.

«Målingen fra Conference Board viste et nytt og overraskende sterkt fall, for tredje måned på rad, til laveste nivå på syv måneder», ifølge Handelsbanken.