Nedgang for PMI-indeksen i september

DNB PMI for september falt med 2,5 poeng til 59,2 poeng i september, sammenlignet med reviderte 61,7 poeng i august (62,2), ifølge en melding fra DNB og NIMA fredag.

Produksjonsindeksen falt med 3,5 poeng til 55,3 i september. En beregnet trend indikerer at toppen er passert.

Sysselsettingsindeksen avtok med 5,1 poeng til 57,4 i september, som fortsatt er høyt, heter det i rapporten. Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 3,5 poeng i september til ny rekord på 86,5 poeng.

Indeksen for nye ordre gikk ned med 3,9 poeng, til 53,6 i september. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, avtok førstnevnte med 0,4 poeng og eksportordrene avtok med 1,7 poeng.

NDNB PMI er en norsk innkjøpssjefsindeks og utarbeides i et samarbeid mellom NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst, mens verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.