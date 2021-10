– Boligmarkedet i Kina har lenge vært kontrollert av myndighetene og de har lenge ønsket å få redusert aktiviteten i boligmarkedet, og å få redusert den gjeldsdrevne aktiviteten der. Det som har skjedd med Evergrand, slik vi tolker det, er et villet resultat av den politikken.

Det sier DNB Markets-analytiker Kelly Chen til Finansavisen TV.

Hun følger utviklingen i landet tett og har denne uken kommet med den første av en serie rapporter om utviklingen landet.

– Sånn sett er det også litt forskjell mellom det som har fryktet, en kollaps i Evergrand, og det som myndighetene ønsker, en gradvis nedjustering i denne sektoren, fortsetter hun.

Hun beskriver boligmarkedet i Kina som en boble, som myndighetene forsøker å håndtere, blant annet ved å se på hvilke regler som gjelder når utbyggere skal skaffe finansiering.

– Hvis man har et marked preget av spekulanter er det også veldig krevende å slippe ut luften fra en boble, fremfor at det sprekker. Det er her jeg tror myndighetene nå forsøker å ta grep, sier Kelly.

I intervjuet forteller hun også om at Kinas utvikling nå er inne i «en ny fase».

– Det er ikke lett å definere det, men vi har sett at president Xi har vært ute en del i det siste og snakket om at Kina skal gå mer mot «common prosperity» enn det Kina har gjort før, sier hun og fortsetter:

– Det tror vi i veldig stor grad handler om at kinesiske myndigheter skal gripe mer direkte inn i næringslivet.

– Tolker du det som at de skal sørge for mer omfordeling?

– En del av det dreier seg om omfordeling, men en del av det dreier seg om å optimalisere eller endre på strukturen i økonomien. Kina har lenge vært drevet av eksport, men over tid har de dreid seg vekk fra tungindustri og over mot tjenester. Nå ser vi et fokus på at de skal bygge opp «high-end manufacturing».