Handelsbanken: – Ukens økonomiske høydepunkt

Denne uken presenteres den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for september, noe Handelsbanken beskriver som ukens høydepunkt. Forrige rapport var en stor skuffelse ettersom sysselsettingen steg med kun 235.000 personer, og det var tydelig at smitteoppblomstringen hadde lagt en demper på sysselsettingsveksten.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov mener arbeidsmarkedsrapporten på fredag bør vise en bedring innen flere sektorer. Konsensus venter at sysselsettingen steg med 470.000 personer i september.

Godt nok for Jerome Powell?

«Og da er vi ved kjernen: Powell har uttalt at han bare trenger å se en arbeidsmarkedsrapport som er «god nok,» for at Fed kan starte nedtrappingen av verdipapirkjøpene i november. Oppsummert: Skulle tallene komme inn om lag i tråd med konsensus, vil nok dette være tilstrekkelig for at Fed kan starte nedtrappingen neste måned», skriver Gonsholt Hov i rapporten.

Ifølge Handelsbanken blir det vel så spennende å se om tallene også vitner om fortsatt til tiltagende mismatch i det amerikanske arbeidsmarkedet. Sjeføkonomen minner om at arbeidstilbudet fortsatt er lavt, og skulle vi fortsatt se at yrkesdeltagelsen holdes på lave nivåer, samtidig som bedriftene etterspør arbeidskraft i stort omfang, tilsier dette at lønnspresset vil tilta videre.

«Fed har gjentatte ganger hevdet at inflasjonsoppgangen i år er midlertidig. Men vi har likevel sett at Fed tross alt har blitt noe mer bekymret for inflasjonsrisikoen fremover (les: oppjusterte renteprognoser)», skriver Gonsholt Hov .