«Dermed har oljeprisen fortsatt å stige, samtidig som aksjemarkedet har falt, og den norske kronen har steget i takt med oljeprisen», fortsetter DNB-analytikeren.

Rentedifferanser

Den andre forklaringen på at kronen styrker seg til tross for børsfall og dollarstyrkelse er ifølge Borgen rentedifferanser.

«Når rentene i store deler av verden falt til null i 2020 var det ikke mye rentedifferanser igjen å snakke om. Nå har imidlertid flere sentralbanker begynt å heve styringsrentene, og enda flere snakker om å gjøre det. Dermed øker forskjellene i rentenivåer igjen. Norges Bank er en av få sentralbanker som allerede har hevet renten, og markedsprisingen indikerer at investorene ser for seg flere rentehevinger de kommende årene», skriver hun.

«Dermed vil Norge ha et høyere rentenivå enn de fleste andre vestlige økonomier. Det gjør det mer attraktivt å kjøpe kroner, og kan forklare at kronekursen stiger i takt med oljeprisen, og dollaren, til tross for at stemningen i aksjemarkedet ikke er helt på topp», heter det videre.

– Kronen fortsatt utsatt

Borgen viser likevel til at kronen ikke styrket seg mot euro i årene 2016-20, selv om norske renter økte relativt til rentene i eurosonen. Forklaringen er at rentedifferansen mot USA i store deler av denne perioden fortsatt var negativ.

«Selv om det var mer attraktivt å plassere penger i Norge enn i eurosonen, var det aller mest attraktivt å plassere penger i USA. Og selv om det nå er litt mer attraktivt, fra et renteperspektiv, å plassere penger i Norge enn i USA, er ikke forskjellen i rentenivå stor nok til å kompensere for alt det som er negativt med å plassere penger i norske kroner fremfor dollar», skriver DNB-analytikeren.

Hun ramser opp likviditet, størrelse på markedet og den ikke-ubetydelige risikoen for kraftig svekkelse om stemningen i markedene for øvrig virkelig skulle forverre seg.

«Disse hakene er altså en liten påminnelse om at kronen fortsatt er utsatt, selv når det virker som om alle pilene peker i riktig retning», fortsetter Borgen.

Kronen svekker seg bittelitt mot dollar tirsdag morgen, og USDNOK står i skrivende stund i 8,5777. Mot euroen noterer vi en liten kronestyrkelse, med EURNOK i 9,9471.