USA-underskudd på 627 milliarder

USAs handelsbalanse i august var på minus 73,3 milliarder dollar, viser offisielle tall tirsdag. Det tilsvarer rundt 627 milliarder kroner.

I juli var underskuddet på 70,3 milliarder dollar. Nå var det ifølge Trading Economics ventet et underskudd på 70,5 milliarder dollar.

Tallene for USAs totale handel kommer etter at tall for landets varehandel med utlandet viste et underskudd på 87,6 milliarder dollar. Nå oppgis en varehandelsbalanse på minus 89,4 milliarder, og et overskudd på 16,2 milliarder for tjenester.

I juni var det amerikanske handelsunderskuddet på rekordstore 75,7 milliarder opprinnelig, men dette tallet ble siden revidert til minus 73,2 milliarder.

Eksporten i august var på 213,7 milliarder dollar, en økning på 1,0 milliarder dollar fra juli. USAs import økte samtidig med 4,0 milliarder til 287,0 milliarder dollar.