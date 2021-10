– Tre store hindre for global gjeninnhenting

IMF senker sine estimater for økonomisk vekst noe, og ser nå høyere risiko for at vi ikke får en global balansert gjeninnhentning. Det sa IMF-direktør Kristalina Georgieva tirsdag.

IMF anslo i juli en global vekstrate på 6,0 prosent og kommer med ny prognose neste uke.



Ifølge Georgieva er det pr. i dag tre store hindre for gjeninnhentingen.

Det er store forskjeller i økonomisk vekst mellom ulike land. USA og Kina vokser mest – til tross for at momentet i disse økonomiene nå bremses noe. I mindre utviklede økonomier bremser tilgangen på vaksiner veksten.

Inflasjon, som har steget raskt i flere land, er av bekymring for IMF. Selv om presset ventes å avta i 2022, vil det trolig vedvare i mindre utviklede økonomier.

Mange land har nå svært høy gjeld, og globalt har gjelden økt til nesten 100 prosent av total BNP.

For å bedre situasjonen foreslår hun imidlertid følgende: