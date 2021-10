Gledelige jobbtall fra USA

Antall sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 568.000 personer i september, viser tall fra ADP Employer Services. Konsensus pekte mot 428.000.

Samtidig ble august-sysselsettingen nedjustert fra 374.000 til 340.000.

ADP-tallene regnes som en viktig indikator for den offisielle arbeidsmarkedsrapporten («non-farm payrolls») som publiseres fredag, en rapport som gjerne blir karakterisert som månedens viktigste makrotall.

ADP-rapporten her.

Får Fed startskuddet?

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets bemerket i onsdagens morgenrapport at det gjerne er store avvik mellom ADP-tallene og den offisielle rapporten, men la samtidig til at det «faktisk stemte noenlunde sist gang».

«Sentralbanksjef (Jerome, red. anm.) Powell har uttalt at han bare trenger å se en arbeidsmarkedsrapport som er «god nok» for at Fed kan starte nedtrappingen av verdipapirkjøpene i november. Skulle arbeidsmarkedstallene komme inn omtrent i tråd med konsensus denne uken, vil nok dette være tilstrekkelig for at Fed kan starte nedtrappingen neste måned»

Konsensus for arbeidsmarkedsrapporten er at 473.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i september. Det vil i så fall være opp fra 235.000 i august.