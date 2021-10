Den europeiske sentralbanken ser på nye programmer for verdipapirkjøp

Den europeiske sentralbanken (ECB) studerer et nytt type verdipapirkjøpsprogram for å motvirke finansiell ustabilitet når støttekjøpene i forbindelse med coronapandemien etter hvert fases ut, ifølge kilder med innsyn i saken, ifølge Bloomberg.

Planen vil både erstatte det eksisterende kriseverktøyet og utfylle et eldre, åpent kvantitativt lettelsesprogram som for øyeblikket ligger på 20 milliarder euro hver måned, sa kildene til Bloomberg.

Et slikt initiativ vil fungere som et forsikringstiltak i tilfelle den planlagte nedtrappingen av PEPP-programmet (Pandemic Emergency Purchase Program) fører til et massivt salg av obligasjoner fra land med høy gjeld som eksempelvis Italia, ifølge kildene.

Visepresident i Den europeiske sentralbanken, Luis de Guindos, uttalte mandag at ECB på sitt siste rentemøte i år vil bestemme «hvilke alternativer som finnes, hvis det er behov for alternativer», skriver Bloomberg.