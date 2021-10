Mye av børsfallet den siste tiden ble hentet inn torsdag. Positive takter fra Russland og Putin om at landet skal hjelpe med tilgangen på gass i Europa, samt at bedrede utsikter i energimarkedet så ut til å bidra til at mange av de europeiske børsene steg i går.

Oppsvinget i Europa og på Wall Street har smittet over til børsene i Asia, der markedene i Kina og Tokyo styrker seg.

En viktig faktor til gårsdagens børsoppgang i USA var at Senatet vedtok å heve gjeldstaket frem til 3. desember. Investorene satte pris på takhevelsen og de tre ledende indeksene, Nasdaq, S&P500 og Dow Jones, endte alle opp over èn prosent.

«Hevelsen av gjeldstaket innebærer at risikoen for mislighold er fjernet for de neste to månedene», skriver DNB Markets med seniorøkonom Oddmund Berg i morgenrapporten.

«Renten på 10-årige amerikanske statsobligasjoner har også steget til 1,58 prosent, noe som kan følge av at det på marginen er færre som føler et behov for å sitte på sikre verdipapirer etter nyheten», fremgår det også av rapporten.

Viktige tall

Uken avsluttes med viktige arbeidsmarkedstall fra USA, der sysselsetting utenom jordbruk, i tillegg til ledighetsrate, publiseres 14:30 norsk tid. I august kom sysselsettingen inn på 235.000, som var langt under konsensus på 700.000.

«Det skapte noe uro rundt hvorvidt Fed ville konkludere med at arbeidsmarkedet var godt nok til at de kunne begynne nedtrapping av verdikjøp. Juli-tallene ble riktignok revidert kraftig opp, noe som fort kan skje augusttallene senere i dag», mener Berg.

DNB Markets venter at sysselsettingen var på 600.000 i september og at ledighetsraten vil falle til 5 prosent.