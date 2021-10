Dalende forbrukertillit i UK

Forbrukertilliten i Storbritannia er på sitt laveste siden februar, da landet var under strenge coronarestriksjoner, viser en ny undersøkelse fra Bank of America.

Det er økte bekymringer for de økonomiske utsiktene, som sammen med stigende priser som trekker ned. skriver Reuters.

Undersøkelsen stemmer godt med andre undersøkelser som også viser at økte kostnader har begynt å bremse ned innhentingen i Storbritannia etter pandemien.

Undersøkelsen viser også at inflasjonsforventningene økte kraftig, og over en en tredjedel av britene forventer nå inflasjon over 5 prosent om fem år.

Hvor mye forventningene har noen betydning i forhold til inflasjonsmålet på 2 prosent er vanskelig å si noe om, men det bekymring for at investorer og forbrukere kan miste tilliten til sentralbankens evne til å dempe inflasjonen – og det kan øke mulighetene for høyere renter til tross for at økonomien bremser, skriver Reuters.

En annen undersøkelse som ble sluppet på fredag viste at lønnen for midlertidige- og nyansatte i Storbritannia ikke har økt mer siden starten av 90-tallet. Mangelen på kvalifisert personell trekkes frem som en av grunnene til lønnshoppet.