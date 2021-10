194.000 nye arbeidsplasser ble skapt utenfor landbrukssektoren i USA i september, viser nye, offisielle tall fredag. Den månedlige amerikanske arbeidsmarkedsrapporten, kjent som «non-farm payrolls», omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall.

Den er nå også fremhevet som ukens økonomiske høydepunkt, da USAs sentralbanksjef Jerome Powell har uttalt at alt han trenger å se, er en «god nok» arbeidsmarkedsrapport for at Fed kan starte nedtrappingen av verdipapirkjøpene i november.

Ifølge Trading Economics var konsensus imidlertid en sysselsettingsvekst på 500.000, langt over hva fredagens tall viser.

Ledighetsraten i september oppgis til 4,8 prosent.

Fortsatt godt under førkrisenivå

I august var den på 5,2 prosent, og sysselsettingsveksten var på skuffende 235.000, også dette langt under forhåndsforventningene. Oppgangen i august er imidlertid revidert opp noe nå, til 366.000.

I gjennomsnitt har sysselsettingen økt med 561.000 pr. måned hittil i år, og fra coronabunnen i april i fjor har den vokst med totalt 17,4 millioner. Den ligger imidlertid 5,0 millioner under nivået fra februar 2020.

Positive tall tidligere i uken

Sysselsettingstallene for privat sektor i USA, som kom onsdag og som regnes som en viktig indikator for «non-farm payrolls», viste sterkere vekst enn ventet i september.

Samtidig er det gjerne store avvik mellom tallene for privat sektor og den offisielle arbeidsmarkedsrapporten.

Torsdag kom dessuten oppløftende tall for førstegangssøkende til ledighetstrygd over there.