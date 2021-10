Uviss fremtid for IMF-sjefen

I fem timer satt hovedstyret i IMF i møte for å diskutere fremtiden til adm. direktør Kristalina Georgieva. Men etter maratonmøtet var det fortsatt uklart hva som blir konklusjonen.

IMF-sjef Georgieva, som tok over etter Christine Lagarde, blir beskyldt for å ha presset ansatte i Verdensbanken til å endre data til fordel for Kina. Georgieva hadde flere ledende stillinger i Verdensbanken før hun gikk over til IMF i 2019.

Ville ha mer penger

I rapport fra advokatfirmaet WilmerHale, som var blitt leid inn av Verdensbanken for å undersøke uregelmessigheter i deres Doing Business-rapporter, påstår advokatfirmaet at mens Georgieva var sjef for Verdensbanken i 2017, kom hun med «unødig press» på ansatte for å gjøre endringer i Doing Business-rapporten for å løfte Kinas rangering innen forretningsklima. Motivet skal ha vært at Verdensbanken på dette tidspunktet søkte støtte i Beijing for en stor kapitalinnsprøyting.

Georgieva benekter påstandene sterkt, og avviser enhver kobling mellom rangeringen og en foreslått kapitaløkning i Verdensbanken. Advokaten hennes hevder videre at hun er blitt nektet å svare på anklagene, en påstand WilmerHale avviser.



– Tanken om at jeg etter nesten 20 år i Verdensbanken plutselig skulle begynne å presse bankpersonell på en upassende måte til å endre informasjon i en rapport, er opprørende og usann, sa Georgieva til IMF-styre tidligere denne uken.

Vil ha flere detaljer

Styret i Det internasjonale pengefondet (IMF) sier de har gjort «betydelige fremskritt» i gjennomgangen av mulige skandalen, men har etterspurt mer «oppklarende detaljer» for å snart avslutte saksbehandlingen, melder Reuters.

Ifølge kilder Reuters har vært i kontakt med skal noen europeiske land ha uttrykt støtte til den bulgarske økonomen, mens andre ville undersøke nærmere. Blant landene som ennå ikke har uttrykt noe støtte er USA. Verdens mektigste land kontrollerer 16,5 prosent av aksjene i IMF, og nektet å kommentere noe etter fredagens møte.

Verdensbanken har i etterkant besluttet å droppe Doing Business-rapporter etter uregelmessigheter i både 2018- og 2020-rapporten.