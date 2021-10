– Det ligger i kortene at Feds krav er oppfylt

Fredag tikket «månedens viktigste tall» inn fra USA, nemlig arbeidsplasser som ble skapt utenfor landbrukssektoren i september.

Tallene kom inn på 194.000 nye arbeidsplasser, mens konsensus ifølge Trading Economics var en sysselsettingsvekst på 500.000 nye jobber. Ledighetsraten kom samtidig inn på 4,8 prosent.

«Men med nedgang i ledigheten og økt sysselsetting, ligger det i kortene at det andre vilkåret som den amerikanske sentralbanken satte seg for å trappe ned verdipapirkjøpene, nemlig betydelig bedring i arbeidsmarkedet, er oppfylt», skriver Kelly K. Chen, seniorøkonom i DNB Markets, i mandagens morgenrapport.

Chen påpeker samtidig at det ikke er til å stikke under en stol at sysselsettingen for andre måned på rad kom inn langt under forventning.

«Nedgangen i ledighetsraten og oppgangen i lønnsveksten tilsier likevel at det fremdeles er god fart i innhentingen», fremgår det av rapporten.

Inflasjonspress

Til tross for at ledighetsraten går riktig vei, lønnsveksten styrker seg og at det er en nedtrapping av verdipapirkjøpene («tapering»), er eventuelle hevinger av styringsrentene litt mer på avstand («lift-off»).

Chen mener at det blir viktig å følge med på inflasjonspresset i den amerikanske økonomien fremover.

«Prisoppgangen vi har observert hittil, har stort sett blir forklart av sentralbanken som "forbigående". Hvis, eller i det øyeblikket, Fed ser tydelige tegn til at inflasjonen fester seg på et ubehagelig nivå, så vil det kunne endre bildet deres», står det i rapporten.

Mer informasjon om situasjonen fremover kan kanskje komme onsdag denne uken, da de amerikanske inflasjonstallene slippes sammen med møtereferatet fra Feds rentemøte.