Fredagens viktige arbeidsmarkedsrapport fra USA viste at sysselsettingsveksten utenfor USAs landbruk i september – som i august – kom inn milevis under konsensus.

Ledighetsraten falt riktignok fra 5,2 til 4,8 prosent, men det henger mer sammen med at folk gikk ut av arbeidsstyrken enn at de fant seg en jobb.

«Og det verste av alt er at de svake tallene ikke kunne bli oppfattet som «bra for markedet». Selv en andre skivebom på rad for amerikanske jobbtall, som hinter om svakere innhenting i USAs arbeidsmarked, vil ikke få Fed til å endre mening om å trappe ned obligasjonskjøpene; det positive presset på inflasjonen er rett og slett for sterkt», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering mandag.

«Svakere innhenting i det amerikanske arbeidsmarkedet og sterkt inflasjonspress er som pest og kolera for Fed», fortsetter hun.

Ifølge analytikeren vil referatet fra Federal Reserves forrige rentemøte – som slippes onsdag denne uken – kunne gi noe klarhet i hvilken vei det bærer med obligasjonskjøpene (tapering).

– Fortsatt sterkt prispress

Tidligere samme dag kan investorene også få mer klarhet i hvor sterkt inflasjonspresset er. Konsensus peker mot 5,3 prosent inflasjon på årsbasis i september, det samme som i august. Kjerneinflasjonen ventes uendret på 4 prosent.

SER STERKT INFLASJONSPRESS: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. Foto: NTB

«I utgangspunktet tilsier basisvirkninger at årsveksten skulle ha falt. Men som følge av de høye energikostnadene ventes det likevel at prisveksten har holdt seg oppe. For kjerneinflasjonen er ikke basisvirkningene like sterke, og dermed ventes også kjerneinflasjonen å ha holdt seg oppe i september», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i mandagens morgenrapport.

«Dessuten virker det underliggende prispresset fortsatt å være sterkt. I den forbindelse skal det også bli interessant å se utviklingen i produsentprisene, hvor vi får nye tall på torsdag. Kjerneprodusentprisene ventes videre opp til rekordhøye 7,1 prosent i september, som i så fall vil tilsi at det er et ytterligere inflasjonspress i kjømda som vil nå forbrukerne», fortsetter han.

Og bekymringen for nettopp forbruket er en viktig årsak til at Goldman Sachs nå har tatt ned sine estimater for amerikansk BNP-vekst. 2021-veksten er nedjustert fra 5,7 til 5,6 prosent og 2022-veksten fra 4,4 til 4,0 prosent.