Fredagens arbeidsmarkedsrapport viste en skuffende lav sysselsetting i USA i september – for andre måned på rad. I etterkant har Goldman Sachs nedjustert amerikansk BNP-vekst for 2021 og 2022.

På spørsmål fra Bloomberg-anker Manus Cranny svarer valutasjefstrateg Jane Foley i Rabobank at de to hendelsene ikke endrer dollar-narrativet, som Cranny selv mener peker mot at Federal Reserve starter nedtrapping av obligasjonskjøpene i november.

– Vinn-vinn-situasjon

– Dollaren er på en måte i en vinn-vinn-situasjon. Du har argumentet om rentedifferanse hvis Fed starter nedtrappingen og holder en første renteøkning i 2022 i live. På den andre siden har du gevinsten fra dollaren som en trygg havn, sier Foley i et TV-intervju.

Samtidig mener sjefstrategen at de to hendelsene endrer narrativet for mange andre aktiva, og ikke minst ordskiftet om stagflasjon (svakere vekst og høyere inflasjon samtidig, red. anm.).

– Dette endrer kanskje oppfatningen av hvor verdensøkonomien skal neste år, fortsetter hun.

Etterspørselen svikter?

Foley vil ikke sammenligne situasjonen med 1970-tallet, da både USA og flere europeiske land opplevde betydelig inflasjon.

– Forskjellene fra den gangen er veldig mange. Samtidig ser vi at veksten kanskje ikke blir som ventet. Problemene på tilbudssiden, med eksempelvis halvledermangel, er kjente. Men på toppen av det kommer et kostnadselement. Kostnadene vil slå ut i konsumenters og bedrifters pengebruk, og vi får heller kanskje ikke en etterspørsel som ventet, fortsetter sjefstrategen.