I statsbudsjettet 2022 legger avtroppende finansminister Jan Tore Sanner opp til å bruke 2,6 prosent av Oljefondets kapital. Det kommer frem i en egen pressemelding om nøkkeltallene i neste års statsbudsjett.

Reduksjonen i oljepengebruken er langt større enn ventet.

Nøkkeltall i statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2021 Revidert statsbudsjett 2021 Statsbudsjettet 2022 - anslag for 2021 Statsbudsjettet 2022 - anslag for 2022 Fastlands-BNP 2021 4,4 3,7 3,9 3,8 Sysselsettingsvekst 2021 0,6 0,5 0,8 1,4 AKU-ledighet 2021 4,4 4,4 Registrert ledighet 2021 3,1 3,5 3,2 2,4 Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd 2021 313,4 402,6 406,8 322,4 Budsjettimpuls 2021 −2,9 0,6 0,6 −2,6 Koronajustert budsjettimpuls 2021 1 - Uttak fra SPU 2021 3 3,7 3,6 2,6

I mai anslo Finansdepartementet årets pengebruk til 3,7 prosent, opp fra 3,0 prosent i det ordinære statsbudsjettet for 2021. Årsaken til den økte pengebruken var de to nye smitterundene Norge var gjennom i fjor høst og vinter, og som regjeringen ikke hadde tatt høyde for i sitt ordinære statsbudsjett.

– Strammere enn ventet

«Dette var klart strammere enn vi ventet», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets om nøkkeltallene for 2022.

Her senker regjeringen oljepengebruken til 2,6 prosent av Oljefondet.

Aamdal viser samtidig til at regjeringen har et lavere vekstanslag for 2022 enn Norges Bank, 3,8 mot 4,5 prosent. Selv tror DNB Markets på en vekst på bare 3,5 prosent.

Overrasket: Seniorøkonom Kyrre Aamdal hadde ikke ventet så stor reduksjon i oljepengebruken. Foto: Iván Kverme

Selv om Aamdal venter store endringer i budsjettforslaget når den nye regjeringen legger frem sitt tilleggsdokument, tror han at de store tallene, inkludert oljepengebruken, neppe blir endret mye.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets er derimot ikke enig i at dette er så stramt.

«Selv om budsjettet for 2022 isolert sett virker noe kontraktivt, vil de svært ekspansive budsjettene i 2020 og 2021 øke aktiviteten også i 2022», understreker Hov.