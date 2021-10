Svakeste stemning på et halvt år blant småbedrifter i USA

Den økonomiske tilliten blant amerikanske småbedrifter sank fra august til september, viser nye tall fra National Federation of Independent Business (NFIB).

NFIB-indeksen viser 99,1 poeng for september, det laveste på seks måneder. Måneden før var indeksen på 100,1 poeng.

Ifølge Trading Economics var det ventet en måling på 100,0 poeng.

Mange bedrifter melder at de ikke har klart å fylle ledige stillinger, og antallet bedrifter som tilbyr høyere lønninger er på det høyeste nivået på 48 år.

Nettoandelen av bedriftene som melder om ubesatte ledige stillinger, har økt til 51 prosent, og dermed ny rekord for tredje måned på rad.

«Småbedriftseiere gjør sitt beste for å dekke kundenes behov, men klarer ikke ansette arbeidere eller skaffe nødvendige forsyninger og varelager. Utsiktene for den økonomiske politikken er ikke oppløftende for eierne, ettersom politikerne fokuserer på skatteøkninger og mer regulering», heter det i en kommentar fra NFIB-sjeføkonom Bill Dunkelberg, ifølge Trading Economics.

Ifølge Nyhetsbyrån Direkt viser Dunkelberg videre til at det fortsatt er mange i USA som ikke er villige til å ta jobb på grunn av covid-19-risiko.