IMF venter tre prosent BNP-vekst i Norge i 2021

Det internasjonale valutafondet (IMF) venter en BNP-vekst i Norge på 3,0 prosent i 2021 og 4,1 prosent i 2022.

Det fremgår av IMFs World Economic Outlook-rapport (WEO), publisert tirsdag.

Videre ser IMF en KPI-vekst på 2,6 prosent i 2021 og 2,0 prosent i 2022, mens arbeidsledigheten ventes til 4,3 prosent i 2021 og 4,0 prosent i 2022.

Innhentingen fortsetter

Den globale gjeninnhentingen fortsetter, men har samtidig mistet kraft den seneste tiden som følge av spredningen av deltavarianten av coronaviruset globalt, skriver IMF.

IMF estimerer nå at veksten i global BNP øker med 5,9 prosent i år og 4,9 prosent neste år, sammenlignet med forrige prognoseoppdatering i juli – hvor de estimerte at verdensøkonomien skulle vokse med 6,0 prosent i 2021 og 4,9 prosent neste år.

«Deltautbrudd i kritiske deler av verdikjedene har resultert i flere flaskehalser enn ventet, hvilket gir økt prispress i en rekke land. Samlet sett har risikoelementene for de økonomiske utsiktene økt, i tillegg til at det politiske landskapet har blitt mer komplekst», skriver fondet.

De påpeker videre at den marginale nedskrivingen i global BNP-vekst er grunnet store nedskrivinger i visse land, og da spesielt i utviklingsland. Samtidig har prognosene for visse råvareeksporterende land blitt revidert opp grunnet stigende råvarepriser.

Frykten tiltar

Til tross for at investorer og markedsaktører tilsynelatende venter at inflasjonspresset vil avta, har inflasjonsfrykten tiltatt på finansmarkedene. Bortsett fra energiprisene, risikerer en at leveringsproblemer og arbeidskraftsutfordringene blir verre enn ventet – og kan dessuten slå ut i høyere lønn, og deretter enda høyere inflasjonsforventninger, skriver IMF.