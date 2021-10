Stor spenning når en av USAs viktigste jobber er på gjenvalg

Dagens styreleder i den amerikanske sentralbanken, Jerome Powell, nærmer seg slutten av fireårsperioden, som utløper i starten av 2022.

Powell begynte i jobben 5. februar 2018 og ble utpekt til vervet av daværende president Donald Trump. Spenningen er nå om Joe Biden vil gi mannen fra Washington DC fire nye år, eller stake ut en ny kurs med en ny leder for Fed.

På bettingmarkedet har Powells odds den siste tiden blitt svekket etter at han har fått skarp kritikk for sine prestasjoner fra progressive demokrater. I tillegg har han fått pepper for handelsskandalen i starten av oktober, der to seniormedlemmer av Fed valgte å gå av etter at media avdekket store finansielle transaksjoner som var orkestrert av de to.

Bettingsiden PredictIt gir Powell 76 prosent sjanse for å bli bekreftet for fire nye år av det amerikanske Senatet, ned fra 90 prosent sjanse 12. september. Det er likevel bedre enn 61 prosent fra slutten av september, ifølge Reuters.

Konkurrenten og Fed-guvernøren Lael Brainards mulighet har økt til 18 prosent, opp fra 6 prosent tidlig i september. Brainard ble nominert til Fed-styret av Barack Obama i 2014 og blir sett på som mer konservativ enn Powell.

Lael Brainard, Fed-guvernør. Foto: Bloomberg

Vil ikke heve nå

Skulle Brainard bli valgt som ny Fed-leder peker investorer og analytikere på at sentralbankens tidslinje for å heve rentene blir dyttet utover i 2022, som kan resultere i raskere hevinger lengre frem i tid hvis inflasjonen vedvarer.

«Det er sannsynlig med en annen pengepolitikk med et Brainard-ledet Fed som skyver på innledende rentehevinger og følger opp med en kortere innstrammingssyklus», sier Paul Herbert, adm. direktør i Harbour Capital Advisors, til Reuters.

Herbert forventer at Powell skal bli nominert.

Det hvite hus har ikke satt noen tidsplan for når president Joe Biden vil ta en avgjørelse, men at han «vil rådføre seg med sitt team av seniorøkonomer i en godt gjennomtenkt prosess», ifølge Reuters.

Den Biden nominerer vil først bli undersøkt av senatets bankkomite før det går til avstemning i hele Senatet. Der er det nødvendig med et enkelt flertall.