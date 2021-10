USA-indeks skuffer stort

Empire Manufacturing-indeksen, som indikerer aktiviteten i næringslivet i New York, viser 19,8 poeng for september, ifølge New York Federal Reserve.

Konsensus for indeksen, som viser forventningene hos innkjøpssjefene i delstaten, var 18,0.

I september var indeksen på 34,3 poeng, etter at den i august falt til 18,3. I juli nådde indeksen rekordhøye 43,0 poeng.

Empire Manufacturing-indeksen følges tett av investorer og markedsaktører for innsikt om industrien i delstaten, både nåværende situasjon og hvor den er på vei, da denne kan gi en pekepinn på forholdene på landsbasis.

Import, eksport

Samtidig viser andre tall at importprisene steg 0,4 prosent fra august til september, mot ventet en oppgang på 0,6 prosent. På årsbasis var oppgangen 9,2 prosent.

Eksportprisene steg 0,1 prosent fra august til september, mot ventet 0,6 prosent. På årsbasis var oppgangen 16,3 prosent.

