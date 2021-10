Både den norske og de amerikanske børsene fortsatte oppover i forrige uke, til tross for gjentatte faresignaler om økt inflasjon, høyere rente og gjentatte hint om at den amerikanske sentralbanken skal kutte ned på verdipapirkjøpene.

Til tross for at vi her hjemme hevet styringsrenten med 0,25 prosent for en stund siden, og at flere hevinger er på vei, holder mange land igjen, inkludert USA, fordi den videre veksten er svært usikker.

Ingvild Borgen, valuta- og renteanalytiker i DNB Markets, stiller seg likevel undrende til hvorfor ikke rentene stiger mer i mandagens morgenrapport.

Borgen påpeker at renten på 10-års amerikanske statsobligasjoner steg på fredag, og har fortsatt å krype oppover i morgentimene mandag. På 1,6 prosent er den dermed nesten 10 basispunkter høyere enn fredag morgen, men samtidig nesten 15 basispunkter lavere nå enn i slutten av mars.

«Oppgangen i 10-årsrenten virket å være drevet av oppgang i rentene med kortere løpetid, og at markedet priser inn høyere sannsynlighet for en renteheving fra Fed neste år», står det i rapporten.

I tillegg kan de gode tallene fra detaljhandelen være en av driverne til oppgangen.

Pust i bakken

Selv om den amerikanske 10-årsrenten fikk et oppsving på fredag er den så vidt lavere enn den var ved inngangen til forrige uke. Renteoppgangen som har holdt koken siden begynnelsen av august fikk med andre ord en liten pust i bakken i uken som gikk, påpeker Borgen.

«Det virker ved første øyekast litt rart, i en uke der amerikanske inflasjonstall nok en gang sådde tvil om hvorvidt inflasjonsoppgangen i år kan kategoriseres som midlertidig eller ikke, og der referat fra rentemøtet i Fed bekreftet at såkalt «tapering» (gradvis reduksjon av sentralbankens obligasjonskjøp) står på trappene ganske snart», står det i rapporten.

Valuta- og renteanalytikeren stiller også spørsmål ved kombinasjonen av at rentene falt i store deler av forrige uke, samtidig som inflasjonsforventningene steg.

«At rentene ikke har steget mer samlet sett de siste månedene, samtidig som det har blitt mer og mer tydelig at Fed ikke er komfortable med den høye inflasjonen, er også vanskelig å forklare», mener hun.

Svakere vekstforventninger

Samtidig kan det virke som at vekstforventningene faller, som er det viktigste for 10-årsrentene.

«Svakere vekstutsikter skaper økt etterspørsel etter trygge investeringer, som statsobligasjoner, noe som presser rentene ned. I tillegg gjør svakere vekstutsikter at det er mer begrenset hvor mye man tror de korte rentene kan stige på sikt», fremgår det av rapporten.

Borgen mener at det kan forklare den beskjedne oppgangen i 10-årsrenten, og fallet gjennom store deler av forrige uke.