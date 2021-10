Inflasjonsfrykt sender obligasjonsrenter opp verden over, og Bloomberg-kommentator Manus Franny påpeker mandag at markedene nå priser inn renteøkninger på 100 basispunkter i 2022 for både Storbritannia og New Zealand.

– Leverer sentralbankene det markedene nå priser inn at de skal levere – på toppen av høyere strømpriser, høyere gasspriser, høyere matpriser og økt skatt i mange land, tror jeg vi vil få full bråstopp og faktisk går gjennom frontruten, sier Rabobanks analysesjef for Asia, Michael Every, i et TV-intervju.

– Frykter lønns- og prisspiral

Han mener det helt klart vil fremstå som en bommert hvis sentralbankene tar bort punsjbollen i form av pengepolitiske lettelser, samtidig som finanspolitikk strammes inn og husholdninger i land etter land får mye dårligere råd.

– Sentralbankene ser også at arbeidsmarkedet strammer seg til ytterligere, enten fordi folk må gå fra jobbene sine eller fagforeningene rasler med sablene. De (sentralbankene, red. anm.) er redde for at vi kan komme inn i en lønns- og prisspiral som på 1970-tallet, fortsetter Every.

– Men ærlig talt, det blir kaos hvis sentralbankene hever renten i dette scenariet, og det kan bli kaos hvis de ikke gjør det. De er i en vanskelig posisjon, og jeg ville ikke ha vært i deres sko, sier han videre.