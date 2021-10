På en ellers tynn makrokalender anbefaler Handelsbanken Capital Markets å se opp for Beige Book fra USA i kveld. sjeføkonom Marius Gonsholt Hov karakteriserer boken som «anekdotisk informasjon om det aktuelle vekstbildet for de ulike Fed-distriktene».

«Ser vi litt bakover, vet vi at tredje kvartal ble forholdsvis svakt. Riktignok må vi vente enda en stund på de foreløpige BNP-tallene. Men vi vet at kvartalet var preget av svak utvikling i privat konsum. Og analytikerne har hatt det travelt med å nedjustere korttidsprognosene i det siste», skriver han.

– Konsumet bør vise sprekere takter

Gonsholt Hov viser til at gårsdagens oppdatering av nåtidsmodellen fra Atlanta Fed viste en ny nedjustering til kun 0,5 prosent i tredje kvartal (sesongjustert årlig rate).

«Men dette er uansett «gammel historie», og det blir viktigere å se om Beige Book nå underbygger forventningene om ny vekstoppgang fremover. Ihvertfall bør konsumet vise sprekere takter enn hva vi har sett i kvartalet bak oss, med tanke på at smittetallene har fortsatt å falle», fortsetter sjeføkonomen.

Samtidig erkjenner han at temaer som kapasitetsproblemer/ubalanser mellom etterspørsel og produksjonskapasitet – særlig i arbeidsmarkedet, og dermed et tilhørende pris- og lønnspress, fortsatt vil være sentrale temaer.

Lemper kostnader på forbrukerne

I en kommentar tidligere denne måneden påpekte kredittstrateg Ole André Kjennerud i DNB Markets at bedriftene har fått en ny form for prisingsmakt.

«Dette anerkjennes i Feds Beige Book, som i september viste at bedrifter synes det er blitt lettere å lempe kostnadsendringer over på forbrukerne. NFIB-undersøkelsen, som lodder stemningen blant små og mellomstore bedrifter, viser det samme. En stor overvekt av bedriftene har justert opp prisene de siste månedene, og om lag like mange vil fortsette å sette opp prisene de neste tre månedene», skrev han, og dro en parallell til den siste fasen av «the Great Inflation» på begynnelsen av 1980-tallet.

Samtidig la Kjennerud til at andelen bedrifter som sier inflasjonen har blitt et problem fortsatt er moderat sammenlignet med på 1980-tallet.