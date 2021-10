SSBs konjunkturbarometer holder seg høy, men går likevel noe ned fra andre til tredje kvartal. En viktig grunn er leveranseproblemene store deler av industrien sliter med.

Andelen av bedriftene som melder om mangel på råstoff har aldri tidligere vært høyere.

Det er fortsatt et flertall av bedriftene som venter et godt fjerde kvartal, men optimistandelen har sunket noe fra forrige kvartal.

SSB-målingen tyder på økt prispress fra flere hold. Ikke bare er det råvaremangel og forsinkelser på innsatssiden. I tillegg er det også «markant vekst» i prisnivået på både hjemme- og eksportmarkedet.

Parallelt med vanskeligere tilgang på råstoff, kraftig prisvekst på energi og mangel på kvalifisert arbeidskraft, får nå konkurranseutsatte bedrifter en ny, stor utfordring: Kronekursen.



– Veksttoppen passert

Den sammensatte konjunkturindikatoren vitner om at veksten vil fortsette. Historisk gjennomsnitt for indikatoren er 3,1, mens indeksen nå ligger på 8,8 (sesongjustert). Det er noe ned fra kvartalet før, 11,0.

«Selve veksttoppen ser ut til å være passert», konkluderer sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Han mener dette stemmer godt med inntrykket også fra norsk PMI.

«Utfordringene er fremdeles knyttet til flaskehalser i verdikjedene, høye fraktrater, prispress og lange leveringstider», mener Hov.

Mangler alt

Bedriftene har i utgangspunktet mulighet til å møte den høye etterspørselen, for kapasitetsutnyttelsen er på historisk gjennomsnitt.

Problemet kan vise seg å være tilgangen på råvarer, energi og kvalifisert arbeidskraft.

Toppen passert: Marius Gonsholt Hov tror flaskehalsene vil bremse bedriftenes vekst. Foto: Are Haram

Norges Banks regionale nettverk meldte tidligere i høst at rundt en tredjedel av bedriftene manglet kvalifisert arbeidskraft. Dette bildet bekreftes av SSB-indikatorene.

Samleindikatoren for knapphet på nødvendige ressurser har ikke vært høyere siden tredje kvartal 2008, altså omtrent samtidig med at finanskrisen brøt ut.

Kronestyrking på toppen

Men industrien kan få en utfordring til, en vesentlig sterkere kronekurs. Det siste året har kronen styrket seg med hele 12 prosent mot euro.

«En sterkere krone demper importprisveksten og gir eksportnæringen vanskeligere tider fordi deres varer blir dyrere sammenlignet med andre lands produsenter», påpeker valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i sin morgenrapport.

Kroneproblemer: Kronestyrkingen vil gjøre norske bedrifter mindre konkurransedyktige, tror Magne Østnor, DNB Markets. Foto: Are Haram

«De siste ukene har vist seg å være en perfekt (positiv) storm for kronen», mener makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets.

Han utelukker ikke en enda sterkere krone hvis oljeprisen fortsetter opp, men tror mest på en kronesvekkelse.

Overkjøpt: Dane Cekov holder en knapp på at kronekursen snur svakere igjen. Foto: Are Haram

På det sterkeste denne uken har kronen nådd 9,65 mot euro, og Cekov kan knapt komme på at kronen tidligere har styrket seg ti dager på rad mot euro. Han viser også til at RSI (Relative Strength Index), som nå er nede på 20-tallet, klart viser at kronen er overkjøpt mot euro.