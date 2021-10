Grunnleggeren av det sosiale mediet Twitter og sjef i den digitale betalingstjenesten Square, Jack Dorsey, er kanskje ikke mest kjent som makroøkonom. Det stopper ikke han fra å prøve å spå fremtiden.

I en Twitter-melding lørdag skriver Dorsey at den økende inflasjonen i USA bare vil bli verre.

«Hyperinflasjon kommer til å endre på alt. Det skjer», skriver han på plattformen.



Meldingen kommer etter at konsumprisindeksen i USA noteres rett under toppnivået de seneste 30 årene i USA, skriver CNBC. Nettstedet påpeker at det generelt er økende bekymring om at inflasjonen kan bli mye verre enn hva økonomene har forutsett.

– Inflasjonspress vil vare

Sjefen for den amerikanske sentralbanken Fed, Jerome Powell, anerkjente fredag at inflasjonspresset «trolig vil vare lenger enn opprinnelig ventet», og la til at det kunne vare «godt inn i neste år».

Powell la videre til at han ventet at Fed ville begynne å kutte ned på de ekstraordinære finansielle støttetiltakene som mange mener har vært med på å øke inflasjonen.

Blant Dorseys drøyt 5,8 millioner følgere på Twitter var det flere som tok seg tid til å svare. En bruker viser til at inflasjonen i Nigeria skal ligge på vanvittige 16 prosent, hvorpå Dorsey svarer:

«Det vil også snart skje i USA, og så i resten av verden», skriver Dorsey.



CNCB påpeker at én ting er å kalle det økt og akselererende inflasjon, men at det kan kan komme overraskende på folk at Dorsey tar i bruk begrepet hyperinflasjon. Det er nemlig en tilstand med raskt økende inflasjon som er i stand til å ødelegge valutaer og dra ned hele økonomier.