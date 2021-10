Pelosi: Krisepakkene nesten klare

President Biden har vært opptatt av at de to pakkene skulle vedtas i Kongressen før han reiser til klimatoppmøtet COP26 i Glasgow.

Krisepakkene representerer Bidens visjon for USA slik han lovte i valgkampen, og Demokratene anser dem for helt avgjørende for å bevare flertallet i Kongressen ved mellomvalget neste år.

Til CNN sa Pelosi søndag at hun forventer avstemninger om begge pakkene i løpet av uken som kommer.

Strid

Den ene pakken, på 1.200 milliarder dollar til infrastruktur, er allerede vedtatt i Senatet, men mange av demokratene vil ikke ta den opp til avstemning i Representantenes hus før den større krisepakken er vedtatt.

Krisepakken på 3.500 milliarder dollar til velferds- og klimatiltak har det vært mest strid om.

Noen få konservative demokrater har ikke villet gå med på mer enn 1.500 milliarder dollar, men etter lange forhandlinger ligger det nå an til et kompromiss på rundt 2.000 milliarder.

Besøk hos Biden

Til CNN sa Pelosi at 90 prosent av velferds- og klimapakken er klar, og at det bare står noen detaljer igjen.

Mens Pelosi snakket med CNN, tok Biden imot senator Joe Manchin i sitt hjem i Delaware. Manchin fra kullstaten West Virginia har vært den mest gjenstridige av demokratene. Han mente at pakken var for dyr og ville ha noen av klimatiltakene ut av pakken.

Demokratene har syltynt flertall i begge kamre, og særlig i Senatet, der stillingen er 50-50, må de ha med seg hver eneste demokrat pluss visepresident Kamala Harris' ekstrastemme for å få vedtak igjennom.