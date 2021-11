Dollaren har vært på vikende front de siste par ukene, men fikk seg et kortvarig oppsving fredag etter Federal Reserve-sjef Jerome Powells uttalelser på en Bank for International Settlements-konferanse om at tiden er inne for å trappe ned pengepolitiske stimulanser – men ikke heve renten.

«Han sa også at inflasjonspresset vil vedvare godt inn i neste år, men at det fremdeles er forbigående. Sentralbankfolkets definisjon av forbigående inflasjon er åpenbart litt ulik den mange av oss andre har, når to år tilsynelatende er forbigående», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i en oppdatering mandag.

– Sår fortsatt tvil om Feds vurdering

I Handelsbanken Capital Markets anbefaler sjeføkonom Marius Gonsholt Hov denne uken å holde et øye med fredagens tall for amerikansk kjerneinflasjon (PCE-kjerne), som ventes ytterligere litt opp til 3,7 prosent i september.

«Men vi skal se vel så mye opp for lønnsstatistikken (Employment Cost Index, ECI), i lys av de stadige tegnene på at lønnspresset fortsetter å tilta. Det ventes at ECI har steget videre til 0,9 prosent på kvartalsbasis i tredje kvartal, og dermed at det underliggende prispresset har styrket seg videre. Dette fortsetter å så tvil om sentralbankens vurdering av at inflasjonsoppgangen er forbigående», skriver han i mandagens morgenrapport.

Oanda-analytiker Halley er enig i at renteøkninger ikke er svaret når inflasjonsdriverne ligger utenfor rekkevidden av hjemlig pengepolitikk.