I helgen gikk Twitter-grunnlegger Jack Dorsey ut og sa at den økende inflasjonen i USA bare vil bli verre.

«Hyperinflasjon kommer til å endre på alt. Det skjer», skrev han på Twitter på lørdag.

Tweeten kom etter at sjefen for den amerikanske sentralbanken Fed, Jerome Powell, anerkjente fredag at inflasjonspresset «trolig vil vare lenger enn opprinnelig ventet», og la til at det kunne vare «godt inn i neste år».

En som derimot ikke tror på hyperinflasjon er stjerneforvalter Cathie Wood. Mandag kveld tok Ark Invest-grunnleggeren til tastaturet og tilbakeviste Dorseys teori om hyperinflasjon på Twitter, og Wood sier at hun heller tror at prisene vil falle, melder CNBC.

Venter prisfall

«I 2008-09, da Fed startet kvantitative lettelser, trodde jeg at inflasjonen ville ta av. Jeg tok feil. I stedet falt hastigheten – hastigheten som penger omsettes med per år – og tok bort styrken i inflasjonen. Hastigheten faller fortsatt», skriver Wood.

For mens mange aktører er bekymret over økte priser, forventer Wood deflasjon.