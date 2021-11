Flaskehalser og kapasitetsutfordringer: – Det ventes et markert fall

Resultatsesongen er i full gang både her hjemme og i USA. Flere amerikanske selskaper har lagt frem tall, deriblant Microsoft, Visa og Alphabet (Google), der sistnevnte slo konsensus med god margin. I dag er det duket for tall fra flere store selskaper som Coca-Cola, McDonalds og Boeing.

Gode resultattall har bidratt til stadig nye rekorder for de amerikanske nøkkelindeksene, men det er nedgang i de asiatiske markedene på morgenkvisten grunnet økt spenning mellom USA og Kina. Uroen skyldes USAs forbud mot China Telecom, med bakgrunn i en konflikt som blant annet omhandler cyberspionasje.

Det medfører at det er blandet utvikling i førhandelen fra morgenen av. Pilene i Europa peker litt ned, mens det er forsiktig oppgang for de amerikanske markedene.

Økt tillit

Ifølge Conference Board steg den amerikanske konsumenttilliten til 113,8 i oktober, etter 109,8 i september, mens det på forhånd var ventet en liten nedgang til 108,0. Det betyr at stemningen har lettet litt, som blant annet begrunnes med at fallende smittetall har hatt en positiv effekt på sentimentet.

Den positive effekten sørget dermed for den første oppgangen på fire måneder, trekker Handelsbanken frem i onsdagens morgenrapport.



«Når det er sagt er sentimentet fortsatt forholdsvis lavt sammenlignet med situasjonen før pandemien. Og den høye inflasjonen kan fortsatt legge en demper på den videre normaliseringen av konsumenttilliten», fremgår det av rapporten.

Amerikansk industri

I dag, onsdag, tikker det inn septembertall for ordreinngangen for amerikansk industri.

«Det ventes et forholdsvis markert fall i transportordrene, og dermed ser markedet for seg at totalordrene har falt med 1 prosent m/m i september», skriver Handelsbanken i rapporten.



Forklaringen for den ventede nedgangen er at flaskehalser spiller inn, som at bilindustrien fortsatt mangler tilgang på viktige deler, samt volatile størrelser som flyordre. Hvis transportordrene holdes utenom venter Handelsbanken robust vekst med kjerneordrene opp 0,4 prosent m/m, etter en vekst på 0,3 prosent i august.

Banken peker på at etterspørselssignalene er sterke, men at kapasitetsutfordringer i industrien gjør at etterspørselen ikke møtes fullt ut.