Detaljhandelen overrasker

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum steg 0,5 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall fra SSB.

DNB Markets så for seg 1,0 prosent nedgang.

– Under pandemien har nordmenn brukt mer penger på varekonsum, og mindre på tjenester. I tillegg har vi handlet mer i Norge. Dette har ført til store utslag i tallene, og til tross for nedgangen gjennom sommeren ligger omsetningsvolumet i detaljhandelen fremdeles langt over nivåene fra før pandemien, sier førstekonsulent Marie Skjeldås i en kommentar.

Byggevarer, klær opp

September-oppgangen kommer etter tre måneder på rad med fall, senest 3,9 prosent i august, og forårsakes først og fremst av byggevarer og klær.

– Byggevarebransjen har vært preget av høye priser på trelast de siste månedene, men fra august til september falt prisene på en del materialer som typisk brukes til vedlikehold og reparasjon av boliger, fortsetter Skjeldås, og viser til 4,7 prosent fall for denne varegruppen i konsumprisindeksen.

Butikkhandel med blomster bidro også til å løfte detaljhandelen i september.

Dagligvarer, alkohol ned

Dagligvareforretningene trakk ned med et fall i sesongjustert volum på 1,2 prosent fra august til september, og fortsetter dermed trenden fra forrige måned. Det var også en nedgang i salget av alkoholholdige drikkevarer.

– Nedgangen for salget av dagligvarer og alkohol har antagelig sammenheng med gjenåpningen av samfunnet, som gjør at flere både spiser og drikker ute på serveringssteder igjen. I tillegg er det lettere å dra over grensen til Sverige for å handle, som påvirker salget av dagligvarer og alkohol her i Norge, sier Skjeldås.