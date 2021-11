Innholdet i torsdagens pressemelding med rentebeslutning fra Den europeiske sentralbanken (ESB) overrasket ingen – og Nordea Markets venter heller ingen overraskelser på neste ukes rentebeslutning fra Norges Bank.

Venter heving i desember

Nordea Markets venter imidlertid at det vil komme kommentarer rundt den seneste tidens sterke utvikling i den norske kronen, og dessuten kaste noe lys over de høyere petroleumsprisene – hvilket medfører et stort positivt sjokk for den norske økonomien.

Det skrives videre at til tross for at det har vært få norske datapunkter siden forrige rentemøte, har de få som har kommet inn ligget på linje med sentralbankens forventninger.

Meglerhuset venter like fullt at Norges Bank vil heve renten igjen i desember – på samme måte som det er konsensus rundt at ECB i desember vil gi indikasjoner på nedtrappingsplan for PEPP-kjøp.

En ledende indikator

Samtidig valgte Bank of Canada på sitt rentemøte i går å avslutte aktivakjøp i forbindelse med pandemien.

Nordea Markets noterer at Bank of Canada av mange blir sett på som en ledende indikator for den amerikanske sentralbanken. Gårsdagens melding kan derfor sees på som en advarsel om at Fed snart vil følge etter med en lignende beslutning, skriver meglerhuset. Samtidig holdt sentralbanken styringsrenten uendret på 0,25 prosent.