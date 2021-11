Coronasmitten har skutt fart i eurosonen, eksempelvis i Tyskland der spredningen ser ut til å gå enda raskere enn i fjor høst. Commerzbank frykter for veksten fremover.

«Høstens coronabølge har slått til med kraft. Nye restriksjoner vil sannsynligvis innføres av regjeringer de kommende ukene. Epidemien vil også forårsake ny knapphet i tilbudskjedene. Alt dette innebærer lav vekst og høy inflasjon i vinterhalvåret», skriver banken i en analyse ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Ser dunkelt ut i Tyskland

Commerzbank ser for seg at flere regjeringer vil gripe inn, til tross for at vaksineringen har senket belastningen på sykehusene markant fra i fjor. Latvia er inne i en tre ukers lockdown, mens skjerpede restriksjoner diskuteres i land som Nederland, Belgia og Storbritannia.

Banken viser til at britiske forbrukere nå holder igjen, selv om smittespredningen ennå ikke har utløst skjerpede restriksjoner der. Kina har derimot skjerpet inn i det siste, noe som kan føre til nye forstyrrelser i industriproduksjonen og forsyningskjedene.

«Alt dette tyder på at eurosonen vil miste betydelig momentum», skriver Commerzbank ifølge nyhetsbyrået, og regner med en kvartalsvis BNP-vekst på rundt 0,5 prosent i fjerde kvartal.

I Tyskland ser det ifølge banken enda verre ut, med stort sett nullvekst og en industri som sliter med flaskehalser.

ESB ikke bekymret – ennå

Sjefen for Den europeiske sentralbanken (ESB), Christine Lagarde, erkjente i kjølvannet av torsdagens rentemøte at den høyere inflasjonen nok kan vedvare lengre enn ESB tidligere har for seg.

«Men ESB tror fremdeles at kreftene som driver opp prisene akkurat nå i Europa, vil løse seg med tiden og at inflasjonen vil normaliseres igjen gjennom 2022. Situasjonen og forholdene i for eksempel arbeidsmarkedet i eurolandene ligger bak disse vurderingene», skriver seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets i fredagens morgenrapport, og viser til torsdagens Lagarde-sitat «Are markets ahead of themselves? Not for me to say».

«Men budskapet var likevel en slags «push-back» mot markedene, som med stadig flatere yield-kurver har priset inn både flere og tidligere rentehevinger og stadig høyere inflasjon. I etterkant av pressekonferansen ser det likevel ikke ut som markedene helt har tatt til seg kommentarene. Om Lagarde er på «Team Transitory», er det nok av aktører på det andre laget som bekymrer seg mer om inflasjonsrisiko», fortsetter Chen.