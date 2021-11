Epoken med ekstremt lave renter og massiv likviditetstilførsel er over i stadig flere land.

Federal Reserve har lenge hintet om at de omfattende støttekjøpene vil bli trappet ned, og konsensusforventningen er at dette blir varslet i forbindelse med rentemøtet onsdag.

Det er langt større usikkerhet om når nedtrappingen faktisk trer i kraft, og hvor fort den skal gjennomføres.

Umiddelbart

De to sjefanalytikerne Mikael Olai Milhøj og Arne Lohmann Rasmussen i Danske Bank tror at nedtrappingen starter umiddelbart, uten å vente til desember.

De tror også at tempoet vil være 15 milliarder dollar hver måned. Dette tilsier at nedtrappingen vil være ferdig tidlig sommeren 2022, omtrent slik Fed har skissert ved rentemøtet i september.

Sannsynligheten er større for en noe raskere nedtrapping, 20 milliarder dollar hver måned, enn for et langsommere tempo, tror Danske-økonomene.

Rentefrykt

Det kommende rentemøtet er et «mellommøte», hvor medlemmene av Federal Open Market Committee ikke oppgir sine renteprognoser («dot plot»). Foruten det ventede varselet om nedtrapping av QE-programmet, vil derfor eventuelle signaler fra pressekonferansen være det som kommer av nyheter.

Ingen kobling? Fed-sjef Jerome Powell hevder at nedtrapping ikke legger føringer for rentehevinger. Foto: Bloomberg

Her vil spenningen være i hvor stor grad Powell sier seg bekymret over inflasjonen. I forrige uke sa Powell at det er fare for at flaskehalsene og inflasjonen vil vise seg mer langvarige enn ventet. Det kan tilsi en noe mer haukete linje.

Danske Bank tror Fed vil heve renten med 25 basispunkter både i september og desember neste år.

Selv om Powell trolig vil understreke at nedtrapping ikke legger føring for når rentene skal opp, er det ikke gitt at markedene vil tro ham, mener Danske-økonomene.

«Dette er ikke en ny uttalelse, og investorer har allerede begynt å prise inn rentehevinger uansett. Dessuten markerer nedtrapping starten på pengepolitisk innstramming», skriver de.

I markedet er det priset inn 80 prosent sannsynlighet for en renteheving i juni og totalt litt mer enn to hevinger gjennom hele 2022.

Tror ikke på ESB

Etter sitt rentemøte torsdag, gjentok sentralbanksjef Christine Lagarde i Den europeiske sentralbanken (ESB) at hun og ESB fortsatt anser økningen i inflasjonen som forbigående. Samtidig medgikk hun at det nok kan ta lengre tid før inflasjonen faller enn ESB har ventet til nå.

Lagarde sa at hun tvilte på om inflasjonen i løpet av prognoseperioden ville ligge an til å nå målet på 2,0 prosent med utsikter til at den ville holde seg der. Dette har vært hamret inn som vilkåret for at ESB skal begynne å vurdere rentehevinger.

Blir ikke trodd: Christine Lagardes dueaktige budskap hindret ikke høye renteforventninger og eurostyrking. Foto: Bloomberg

Markedsreaksjonen etter ESB-rentemøtet tyder på at markedsaktørene ikke tror på det dueaktige budskapet. I markedet er det priset inn halvannen renteheving det nærmeste året, og euroen styrket seg klart etter ESBs rentemøte torsdag.