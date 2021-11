USA og EU er blitt enige om å avslutte deres diplomatiske uenigheter om stollavgifter på stål- og aluminium, kunngjorde Det hvite hus lørdag.

Det var Trump-administrasjonen som i 2018 la på skatt på stål og aluminium fra EU etter påstander om utenlandske produkter produsert av amerikanske allierte var en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, skriver MarketWatch.

USAs allierte, deriblant EU og Norge, reagerte sterkt på Trumps bruk av Artikkel 232 for å rettferdiggjøre tollsatsene. Dette gjorde at mange innførte mottiltak med blant annet straffetoll på amerikanskproduserte motorsykler, bourbon, peanøttsmør og jeans.

Begrenset mengde

I den nye avtalen vil ikke Artikkel 232-tollen bli fjernet helt, men en «begrenset mengde» europeisk stål og aluminium vil få komme inn i USA uten avgifter. Foreløpig er det ikke kjent hvor mye volum som slippes inn i USA med det nye tollregimet, men rykter vil ha det til at årlige volumer over 3,3 millioner tonn vil være underlagt tollavgifter, melder Reuters.

«Vi var i stand til å komme til en avtale der EU vil droppe sine gjengjeldelsestoller. Avtalen vil sikre at alt stål som kommer inn i USA via Europa produseres utelukkende i Europa,» sier handelssekretær Gina Raimondo.

Avtalen krever at stål og aluminium fra EU, skal utelukkende produseres i unionen for å kvalifisere for tollfri handel, og har som mål om å hindre at metaller fra Kina og land utenfor EU blir minimalt bearbeidet i Europa før det eksporteres til USA.

Utsatte avgiftsøkning

Tollettelsen blir sett på som et viktig steg mot å distansere seg fra Trumps arv, ettersom Biden forsøker å bedre USAs forhold til Europa.

Ifølge MarketWatch har tollkrigen skadet produsenter på begge sidene av dammen, og har heller ikke oppnådd Trumps uttalte mål om å skape arbeidsplasser ved stålverk. Ifølge tall fra det amerikanske statistikkbyrået for arbeid har økte arbeidsplasser innen produksjon av primærmetaller i 2019, men etter pandemien har antall ansatte falt og industrien sysselsetter nå rundt halvparten av hva den gjorde i 1990.

Det har vært viktig for EU og komme på godfot med USA igjen, og unionen tok i mai grep for å forbedre forholdet da de suspenderte noen planlagte økninger på varer fra USA. Blant annet skulle amerikansk whisky fått doblet tollavgiften fra 25 til 50 prosent.