Ferske arbeidsledighetstall på fredag viste at det ved utgangen av oktober var registrert 121.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Ved utgangen av oktober var det 63.300 helt arbeidsledige, tilsvarende 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I september var det 2,4 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

«Gitt utsiktene for at arbeidsledigheten vil fortsette falle videre i tiden fremover – jamfør de fortsatt sterke etterspørselssignalene fra bedriftene, vil arbeidsmarkedet kunne stramme seg mer til i 2022», skriver Handelsbanken Capital Markets i mandagens morgenrapport.

Banken ser for seg at renten vil fortsette å øke gradvis gjennom det kommende året, og at Norges Bank vil sette opp styringsrenten til 1,25 prosent innen utgangen av neste år.

«Deretter venter 1,50 prosent i 2023, men det er en mulighet for at det nivået vil nås allerede ved utgangen av neste år», mener sjefsøkonom Marius Gonsholt Hov og valutastrateg Nils Kristian Knudsen, som er ansvarlige for mandagens rapport.

Ingen endringer

Torsdag denne uken er det duket for mellomliggende rentemøte i Norges Bank. Handelsbanken-duoen mener at utfallet vil bli udramatisk, men at det interessante er utsiktene fremover.

«Det ventes ingen endringer fra Norges Bank på dette møtet, og det er bredt forventet at renten blir liggende i ro på 0,25 prosent», fremgår det av rapporten.



Kommunikasjonen fremover vil være det viktigste, og i første rekke regner Handelsbanken det for sikkert at Norges Bank vil gjenta budskapet om at renten skal settes opp til 0,50 prosent i desember.