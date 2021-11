– Det underbygger de oppjusterte markedsforventningene

Det lyste grønt for de amerikanske nøkkelindeksene mandag. Dow Jones steg 0,26 prosent, S&P 500 endte opp 0,18 prosent og Nasdaq økte med 0,63 prosent. Så langt i år er indeksene opp henholdsvis 17,34, 22,83 og 21,01 prosent.

«Oppgangen i aksjemarkedet i det siste må ses i sammenheng med at mer enn 80 prosent av selskapene i S&P har rapportert resultater for tredje kvartal. De har vært bedre enn ventet», skriver sjefsøkonom Marius Gonsholt Hov og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbankens morgenrapport.

Spenningen denne uken er knyttet til rentemøtene, og spesielt rentebeskjeden fra den amerikanske sentralbanken, Fed, onsdag kveld.

«Usikkerheten er særlig knyttet til sentralbankens tolkning av tilbudssideproblemene og den høye inflasjonen, som trolig ikke er fullt så forbigående som hevdet hittil», mener Gonsholt Hov og Knudsen.

Kapasitetsbegrensninger

Innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien i USA endte på 58,4 i oktober, en liten nedgang fra 60,7 i september. På forhånd var det ventet en indeks på 59,2, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics, som var det samme som det foreløpige tallet.

«Detaljene vitner fortsatt om at kapasitetsbegrensninger legger en demper på produksjonen, samtidig som prispresset fortsetter å være svært sterkt», fremgår det av rapporten.



Handelsbanken-duoen trekker også frem at ordrekomponenten falt forholdsvis bratt, som tyder på mer dempet vekst fremover, i tillegg til at leveringstidene fortsetter å øke fra allerede høye nivåer.

Underbygger renteforventningene

Problemene med ventetid og flaskehalser i industrien legger ikke bare en demper på aktiviteten, men det fører samtidig til et stadig sterkere prispress.

«Dette bare underbygginger de oppjusterte (styrings)renteforventningene i markedet. Det ser nå for seg at den første amerikanske renteøkningen vil komme i juli til neste år, og det er mer enn to fulle rentehevinger priset innen utløpet av neste år», skriver Gonsholt Hov og Knudsen.



Analytikerkorpset er derimot noe delt i synet på Fed. Et hårfint flertall venter at Fed vil sitte i ro frem til starten av 2023, mens de øvrige venter en heving i 2022, ifølge rapporten.