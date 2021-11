Ukens rentemøte i Federal Reserve starter tirsdag, og på dette møtet er det opplest og vedtatt at den amerikanske sentralbanken vil bekrefte oppstarten av såkalt «tapering», nedtrapping av obligasjonskjøpene (QE).

«Vi vet at tapering vil skje gradvis, men tror tapering alene ikke vil hjelpe til med å lette på inflasjonspresset, ettersom mindre obligasjonskjøp betyr fortsatte obligasjonskjøp. Det er ikke strammere pengepolitikk, men helt enkelt mindre ekspansiv pengepolitikk som – i teorien – bør fortsette å støtte opp om høyere inflasjon,» skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i tirsdagens oppdatering.

Markedet priser nå inn to renteøkninger på 25 basispunkter før utgangen av 2022, hvorav den første kan komme så tidlig som i juni. Feds tidligere løfte var ingen renteøkninger før 2023.

– Dramatisk prisfall i Q2

Rentefondsforvalter Jim Caron i Morgan Stanley Investment Management mener for mange renteøkninger er priset inn.

– Narrativet om inflasjonen er forvirrende. Vi vet at den trolig vil være høy i første kvartal 2022, men snakker ikke om hvor den vil være i kvartalene etter, sier han i et intervju med Bloomberg TV.

– Poenget er at inflasjonen ventes å falle dramatisk fra og med andre kvartal neste år, fordi basiseffektene på årsbasis vil bli veldig vanskelige å slå. I tredje, og kanskje til og med fjerde kvartal, kan inflasjonen være nede i litt over 2 prosent (målt som kjerne-PCE). At Fed skal øke renten aggressivt når inflasjonen trolig er fallende virker litt overdrevent med tanke på hva markedet priser inn akkurat nå, fortsetter Caron.