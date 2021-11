Spenningen er stor i forkant av onsdagens rentebeskjed fra Federal Reserve. Da tenker vi ikke på nedtrappingen av verdipapirkjøpene, der det er «opplest og vedtatt» at sentralbanken skal annonsere en oppstart. Derimot vil alles øyne være rettet mot signalene rundt rentesettingen.

«Fed har understreket at det ikke er noen automatisk kobling mellom nedtrappingen og tidspunktet for den første renteøkningen. Men det kommer stadig noen drypp som viser at Fed er mer urolig for inflasjonsutviklingen, og markedet priser inn to fulle renteøkninger – og vel så det, innen utgangen av neste år». Den første av disse er priset til juli neste år, skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport onsdag.

– Presset har økt

Analytikerne er noe delt, og ifølge Bloomberg venter et hårfint flertall at sentralbanksjef Jerome Powell sitter i ro frem til starten av 2023. De øvrige venter renteøkning i 2022.

SPENT: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. Foto: NTB

«Men det er uansett klart at presset på Fed har økt i det siste, og det blir spennende å se om Fed vil erkjenne at inflasjonsoppgangen er mer langvarig enn banken har sett for seg hittil. I utgangspunktet kan det underbygge markedets renteforventninger. Men vi kan nok se at Powell forsøker å dempe disse forventningene noe. Det blir en krevende balanseøvelse for sentralbanksjefen i kveld,» fortsetter Gonsholt Hov.

Når det gjelder nedtrappingen, ser Fed ifølge siste rentereferat for seg 15 milliarder dollar i månedlig reduksjon, fordelt på 10 milliarder i statspapirer og 5 milliarder i MBS-er (mortgage-backed securities, red. anm.).

– Vil ikke overraske

«Ifølge september-referatet ønsket flere å starte nedtrappingen umiddelbart, men noen ønsket å se at arbeidsmarkedet fortsatte å bedre seg. Det har det gjort. I tillegg har utviklingen i prisene svekket troen på at oppgangen i inflasjonen kun er midlertidig. Vi tror derfor at Fed nå vil legge frem en konkret plan for nedtrapping av verdipapirkjøpene, med start i november,» skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i onsdagens morgenrapport.

SITTER STILLE I BÅTEN? Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror Fed holder seg til planen. Foto: Iván Kverme

Meglerhuset tror imidlertid at Fed vil holde seg til planen om å bruke åtte måneder, og at den ikke vil signalisere tidligere renteoppgang etter denne ukens møte.

«Én grunn til det er at Fed ikke vil overraske markedene i for stor grad, og den vil ha flere måneder på seg til å justere forventingene. Vi venter at Fed vil starte med renteoppgang i september neste år og øke videre i desember, men altså at den ikke signaliserer det nå, » fortsetter Aamdal.

Rentebeslutningen fra Federal Reserve legges frem klokken 19.00 norsk tid.